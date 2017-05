Senadora australiana amamanta bebé durante sesión

Una senadora australiana dio la nota en el Parlamento por amamantar a su bebé durante una sesión de la cámara alta.

El periódico Sydney Morning Herald informó que la senadora Larissa Waters asistió el martes a su primera sesión desde que dio a luz y amamantó a su beba Alia durante una votación.

Posteriormente tuiteó una foto en la que aparece con la niña y comenta: “¡Tan orgullosa de que mi hija Alia sea el primer bebé amamantado en el Parlamento federal! Necesitamos más #mujeres y padres en el Parl”.

So proud that my daughter Alia is the first baby to be breastfed in the federal Parliament! We need more #women & parents in Parli #auspol pic.twitter.com/w34nxWxG0y

— Larissa Waters (@larissawaters) May 9, 2017