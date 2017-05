Emmanuel Macron: la elección moral de los franceses

Janira Gómez, MWN en París

“Le Pen es el fascismo, el miedo a la interculturalidad y la necesidad de fronteras, sólo espero que no pase”. Este era el deseo de una joven parisina, al tiempo que las urnas recibían los primeros votos de la segunda vuelta de las elecciones en Francia. Después de semanas de expectación y con el sabor de un último debate presidencial que dejó mal retratada a Le Pen, el pueblo galo ha decidido que Emmanuel Macron sea el décimo presidente de la V República, confirmando los sondeos que desde antes de la primera vuelta le convertían en ganador, con una intención de voto del 61,5%. Finalmente se ha llevado la victoria con un 65,9% de los votos.

Medios, políticos de derecha y de izquierdas, Bruselas en sí como centro de la Unión Europea dieron su total apoyo a Macron desde que se supo que su contrincante sería Le Pen, o lo que es lo mismo para muchos franceses que este domingo se pronunciaron, el miedo a la extrema derecha, la lucha contra el racismo y la división. Pese a que en la calle no había duda de que Macron saldría electo, casi como un deber moral de Francia ante el mundo y la defensa de la igualdad, fraternidad y libertad que lidera, la participación no fue un récord. Este domingo el país tuvo la mayor abstención que se recuerda desde 1969. Un 26% de electores no se han sentido a gusto ni con Macron ni con Le Pen, los candidatos “anti-establishment”. Y hasta el último momento existió la duda entre el pueblo galo de si Francia no sería también un Brexit o un Trump.

En ese sentido la elección de Macron ha sido un alivio para muchos franceses, pero refleja no sólo a una Francia fraccionada entre estar dentro o fuera de la Unión Europea, sino una Francia que pide a gritos un cambio. Porque la victoria del ex banquero de centro no significa que tenga todo el apoyo. El 10% de paro, el terrorismo y la economía son los temas que más inquietan a jóvenes y mayores, a los que les ha dicho: “Sé que hay divisiones en el país, conozco su rabia y las dudas que han expresado, mi responsabilidad será escucharles”. De Macron y de su partido En Marche, que tiene en sus listas un 50% de mujeres, esperan que no sea una continuación de François Hollande, de quien fue ministro y lideró una Ley del Trabajo que hoy se ve con miedo por su medidas neoliberales. Se vigilará de cerca al próximo habitante al Elíseo.

Lo que pasó con la ultraderecha

El Frente Nacional de Le Pen, además, se ha llevado sus mejores resultados como partido, con un 34,1% de apoyo. Aunque la candidata ha asumido su derrota, ya está preparando el terreno para la próxima partida electoral: las elecciones legislativas de junio, que decidirán la conformación de diputados y en las que el primer ministro juega un rol clave. Para Le Pen, es “la tercera vuelta” y la oportunidad de crear “una oposición de patriotas” frente a la globalización de Macron.

VOX POP

¿Por qué votaron por Macron?

Paul Bordreuil

“Quiero que este país permanezca una democracia y creo que la ideas de su adversario (Le Pen) no me gustan nada, tiene un lenguaje de odio y no me corresponde. Quiero un país que pueda más bien federar y juntar, más que dividir”.

Marilia Amorim

“He votado a Macron para impedir que Marine Le Pen llegue al poder. Es más bien un voto contra Le Pen que para Macron”.

Bruno Fabien

“Mi elección ha sido Emmanuel Macron porque es quien defiende Europa y una apertura hacia el mundo, la acogida al inmigrante, y para mí es una manera de vivir y de batirse”.

Mathilde Sombstay

“He votado a Macron porque ya lo había escogido en la primera vuelta y porque no me convencían los demás candidatos y he decidido votar por la juventud y la renovación”.