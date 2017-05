Aeropuerto alemán ofrece oraciones en 65 idiomas para evitar los nervios de viajar

La cabina de oraciones en la Terminal 3 del aeropuerto de Stuttgart ofrece 300 oraciones de distintas religiones en 65 idiomas.

Diseñada por el artista berlinés Oliver Sturm, la cabina ofrece una gran variedad de oraciones, entre ellas el Padrenuestro cristiano, el Shma Yisroel judío y el llamado del almuédano musulmán.

Ab sofort in den Gates in Terminal 3: Gebetomat des Künstlers Oliver Sturm mit 300 Gebeten in 65 Sprachen. Infos: https://t.co/KhGggB6tWx. pic.twitter.com/168r7diNqX

— Stuttgart Airport (@STR_Flughafen) May 4, 2017