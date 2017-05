Se registra un tiroteo en el North Lake College, en Texas

A través de su cuenta oficial de Twitter, la Policía confirmó que se registró un tiroteo en el interior del North Lake College, ubicado en la ciudad de Irving, el cual habría dejado al menos dos fallecidos.

“Tenemos lo que parece ser una víctima fallecida y el tirador se ha suicidado“, escribió la Policía en un tuit.

We have what appears to be one victim deceased & the shooter has committed suicide. — Irving Police Dept. (@IrvingPD) May 3, 2017

El centro educativo fue cerrado tras conocerse la información de un “tirador activo” en los alrededores. Cámaras de televisión captaban el momento en el que algunos estudiantes eran evacuados para ponerlos a salvo, mientras las autoridades continuaban inspeccionando el campus.

BREAKING: Students running out of a North Lake College bldg in Irving as police search for active shooter on campus. https://t.co/EP2pv6BXJO pic.twitter.com/0tiidMPIc2 — NBC DFW (@NBCDFW) May 3, 2017

La Policía de la ciudad ha pedido a los residentes de la ciudad que eviten el lugar. Paralelamente, el colegio pidió a las personas que aún continuaban dentro de las instalaciones que se refugiaran en las aulas y bloquearan las puertas.

We are still on Intruder Lock-down. Go to nearest room and lock-down. If not on campus, stay away. Police is on the scene. — North Lake College (@northlakenow) May 3, 2017

Noticia en desarrollo.