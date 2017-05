Estados Unidos logra acuerdo sobre presupuesto, pero ignora muro fronterizo

El acuerdo alcanzado este lunes es el resultado de semanas de negociaciones entre legisladores republicanos y demócratas en el Congreso de Estados Unidos, y permite financiar el funcionamiento federal por lo menos hasta el 30 de septiembre sin el riesgo de un cierre por falta de presupuesto.

Este entendimiento deberá ser aprobado esta semana primero en la Cámara de Representantes y a continuación en el Senado, para destinar aproximadamente 1.1 billón de dólares para cubrir gastos considerados fundamentales.

El acuerdo representa un delicado equilibrio entre la propuesta de presupuesto lanzada el mes pasado por el presidente Donald Trump y las exigencias impuestas por la oposición para que el proyecto prospere.

De esta forma, la propuesta reserva 598 mil 500 millones de dólares para el sector de Defensa, un aumento de 25 mil millones o 4.5 % con relación a 2016.

“Estados Unidos será más fuerte y más seguro gracias a este presupuesto“, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan.

El acuerdo responde “al compromiso del presidente Trump de reconstruir nuestras fuerzas armadas para el siglo XXI y reforzar nuestras fronteras para proteger el país“, añadió.

The govt funding bill acts on @POTUS' commitment to rebuild our military and bolster our nation’s border security. https://t.co/FuTS70ravk pic.twitter.com/9Pn6fYsDU8

— Paul Ryan (@SpeakerRyan) May 1, 2017