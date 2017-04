Nueva Orleans comienza a retirar monumentos a los confederados

En las primeras horas de este lunes, obreros municipales de Nueva Orleans retiraron una estatua en homenaje a la Batalla de Plaza Libertad, un obelisco que había sido erigido en 1891 para conmemorar una fracasada rebelión contra el gobierno de integración racial después de la Guerra Civil.

En una nota oficial, el alcalde Mitch Landrieu señaló que “la decisión de remover estas estatuas es un mensaje claro a Nueva Orleans y al país: celebramos nuestra diversidad, la inclusión y la tolerancia“.

El proceso prevé también retirar otras tres estatuas, dedicadas a los generales confederados Robert Lee y Pierre Beauregard, y al presidente de los Estados Confederados de América, Jefferson Davis.

Confederate monuments are removed.

Stepping on blood of 600,000 soldiers who died during the Civil War of which 260,000 were Confederates. pic.twitter.com/4zUFJFiFqe

— Beverly Bryant-Jones (@bbryantjones) April 24, 2017