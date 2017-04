La “madre de todas las bombas” destruye en Afganistán rama del Estado Islámico en el país y este lo niega

El ataque de Estados Unidos contra una red de túneles en el este de Afganistán con la llamada “madre de todas las bombas”, conocida oficialmente como GBU-43B o MOAB, mató a 36 combatientes del grupo extremista Estado Islámico (EI) y no dejó ninguna víctima civil, confirmaron las autoridades afganas el viernes.

El MOAB (por sus siglas en inglés de “arma de artillería aérea masiva”, pero también de “madre de todas las bombas”, como la apoda la Fuerza Aérea) contiene 11 toneladas de explosivos, lo que la convierte en el arma no nuclear más potente jamás empleada en combate por el ejército norteamericano.

Varias cuevas y reservas de municiones de la milicia radical quedaron destruidas, según el comunicado del Ministerio de Defensa afgano. El ataque aterrorizó a los habitantes de las aldeas a ambos lados de la frontera entre Afganistán y Pakistán con su “explosión ensordecedora”.

Pobladores del lugar dieron su opinión al respecto al ataque estadounidense. “Quiero 100 veces más bombas contra este grupo”, afirmó Hakim Khan, de 50 años, vecino del distrito de Achin donde ocurrió la explosión.

Aldeanos paquistaníes que viven cerca de la frontera con Afganistán dijeron que la detonación sonó tan fuerte que creyeron que aviones estadounidenses que atacaban a milicianos en Paquistán habían dejado caer una bomba sobre su propio pueblo.

“Estaba durmiendo cuando oímos una explosión muy fuerte. Fue una explosión ensordecedora”, dijo Shah Wali, de 46 años y quien vive en el pueblo de Goor Gari, a 15 kilómetros (9 millas) de la frontera con Nangarhar. “Salté de la cama y salí de mi casa para ver qué había pasado en nuestro pueblo”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, definió la operación como una “misión muy, muy exitosa”. El Pentágono reveló un video en que se observa el momento del impacto de la MOAB en su objetivo.

A #MOAB bomb strikes #ISIS cave & tunnel systems in eastern #Afghanistan. The strike was designed to minimize risk to Afghan and U.S. Forces pic.twitter.com/7pfBYQzk5F

— U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) 14 de abril de 2017