Trump: Corea del Norte es "un problema que será atendido"

“Corea del Norte es un problema, y un problema que será atendido“, dijo Donald Trump en la Casa Blanca, en medio de las especulaciones sobre una nueva prueba nuclear por parte de militares norcoreanos.

Trump ha dicho en repetidas ocasiones que evitará que Pyongyang desarrolle un misil nuclear capaz de alcanzar Estados Unidos.

Washington ordenó recientemente el envío de un grupo naval a la península de Corea para hacer una demostración de fuerza.

Y este jueves, el Ejército estadounidense lanzó su bomba no nuclear más poderosa sobre un objetivo en Afganistán.

El presidente estadounidense quitó importancia a quienes sugerían que éste también era un aviso para Pyongyang.

Poco antes de su nueva advertencia de este jueves a Corea del Norte, Trump había manifestado su optimismo, en un tuit matinal.

“Tengo gran confianza en que China se ocupará muy bien de Corea del Norte“, escribió. “Si no pueden hacerlo, Estados Unidos y sus aliados se encargarán” de ello.

I have great confidence that China will properly deal with North Korea. If they are unable to do so, the U.S., with its allies, will! U.S.A.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 13, 2017