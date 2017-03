El papa Francisco recuerda a las víctimas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción

En su alocución de este domingo, el papa Francisco recordó a las 40 menores que perdieron la vida en el incendio ocurrido esta semana en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en Guatemala.

Desde la Plaza de San Pedro, el pontífice dijo que rezaba por las víctimas y pidió a todos hacer lo mismo, “por todas las niñas, todos los niños, que son víctimas de violencia, maltratos, explotación y guerra“.

“Esta es una plaga, un grito que no ha sido escuchado y que todos debemos escuchar. No podemos seguir fingiendo que no vemos, que no escuchamos“.