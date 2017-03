Musimbi Kanyoro: "Tenemos que actuar para que las mujeres sean verdaderas líderes"

La doctora Musimbi Kanyoro, nacida en Kenia, viene de una familia de 10 hermanos en la que se les dieron las mismas oportunidades tanto a los hombres como a las mujeres. Esto la inspiró a buscar, desde siempre, oportunidades y justicia para las mujeres de todo el mundo. Pugnó por la abolición del apartheid en Sudáfrica y para 1998 ya era la secretaria general de la organización World YWCA. Ha trabajado en temas de derechos reproductivos y equidad de género durante más de 20 años. En 2015, fue nombrada por “Forbes” como una de las mujeres más influyentes en el mundo que luchan por la igualdad. Publinews Internacional habló con ella a propósito del Día Internacional de la mujer y la importancia del activismo.

¿Cómo cambiar al mundo siendo una mujer del siglo XXI?

Las mujeres ya están cambiando el mundo a cada momento. Las hallamos en los medios, en cada aspecto de la vida. Lo que es importante es luchar por darnos ese crédito a nosotras mismas y que nos lo den por lo que hacemos. También ver que, por ejemplo, toda esa desigualdad, el gender gap, la discriminación, es una amenaza. No solo verlo por parte de las mismas mujeres, sino de la sociedad entera.

¿Cómo hacer un activismo real, más allá de la virtualidad y del sofá?

Es que eso no es un comienzo para las mujeres. Luchamos por mucho tiempo por nuestros derechos. Peleamos por nuestros propios espacios, por tener una voz en el espacio público. Ahora, lo virtual nos conecta y nos empodera las unas a las otras. Pero, si se pregunta por lo práctico, la información nos da poder y conocimiento. Eso se debe usar para cambiar comportamientos, también para dar leyes a mujeres desprotegidas. En conclusión, tenemos que actuar para que las mujeres sean verdaderas líderes.

Pero ¿qué pasa con esa brecha que todavía hay en temas femeninos?

Los hombres deben hacer resistencia con las mujeres. Por mucho tiempo los problemas de nuestro género eran nuestra culpa. Pero hay que entender que estos conciernen a toda la sociedad. Adicional a esto, los medios también deben hacer un balance: informar sí para conseguir justicia y acabar con la impunidad.

¿Cree que los jóvenes son más o menos combativos que antes en temas sociales?

He conocido a mucha gente joven, pero todo depende del lugar y la posición en el que estén si hablamos de tomar acciones. Muchas creen que todos esos derechos por los que aún se luchan, ya están ganados. También, a veces encuentro a muchas mujeres en sus escuelas o puestos de trabajo que piensan así. Pero, cuando no son promovidas, cuando se dan cuenta de que tienen que ser multitask y hacerlo todo perfectamente, se dan cuenta de que lo que vivieron no es tan distinto de sus madres y abuelas en cierto sentido. Por eso algunas mujeres se dan cuenta después de cierto tiempo y otras quieren cambiar las cosas muy jóvenes.