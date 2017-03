Líderes mundiales comparten mensajes por el Día Internacional de la Mujer

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, diversos líderes internacionales compartieron mensajes de felicitación y apoyo en las redes sociales.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó un tuit en el que pidió por un “planeta 50-50”, aludiendo a la lucha por la igualdad de género. ONU Mujeres, por su parte, compartió un video centrado en el tema de las mujeres en un mundo laboral en transformación.

El 8 de marzo es el Día internacional de la mujer! Más: https://t.co/coXsw2Heq6 #díadelamujer pic.twitter.com/qCAUS8rEmi — ONU Mujeres (@ONUMujeres) March 3, 2017

El Secretario General de la ONU, António Guterres, también publicó un video en el que recuerda que los “derechos de las mujeres son derechos humanos“.

We can’t achieve any of our goals without the participation of women and girls. #WomensDay pic.twitter.com/2oCVEQQFMR — António Guterres (@antonioguterres) March 7, 2017

En Latinoamérica, el gobierno mexicano y el presidente Enrique Peña Nieto reafirmaron su compromiso para romper con los prejuicios, la violencia y la desigualdad.

Hoy 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. ¡ #DecidoRomper con los prejucios, la violencia y la desigualdad ! #DíaDeLaMujer pic.twitter.com/7347wx9QzB — gob.mx (@gobmx) March 8, 2017

Este #DíaInternacionalDeLaMujer, reafirmemos el cambio de mentalidad necesario para garantizar la igualdad plena entre mujeres y hombres. — Enrique Peña Nieto (@EPN) March 8, 2017

Otros jefes de estado latinos como Michelle Bachelet (presidenta de Chile), Juan Manuel Santos (presidente de Colombia) y Mauricio Macri (presidente de Argentina) también compartieron mensajes respaldando los derechos de las mujeres.

En Chile somos #MujeresAvanzando. En el #DíaDeLaMujer renovamos nuestro compromiso por más derechos, oportunidades y el fin a la violencia. — Michelle Bachelet (@mbachelet) March 8, 2017

En el #DíaInternacionalDeLaMujer reitero nuestra firme decisión de seguir luchando #PorLasColombianas, sus derechos y la equidad de género pic.twitter.com/5tKHf8lPGZ — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) March 8, 2017

8 de Marzo: Día Internacional de la Mujer pic.twitter.com/XAmDi4aLPW — Mauricio Macri (@mauriciomacri) March 8, 2017

Incluso, el polémico presidente estadounidense, Donald Trump, señalado por sus declaraciones en contra de las mujeres durante la campaña presidencial del año pasado, publicó un tuit invitando a sus simpatizantes a “honrar el rol crítico de las mujeres en América y el mundo“.

On International Women's Day, join me in honoring the critical role of women here in America & around the world. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 8, 2017

La otrora candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos y exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, dedicó su mensaje a una pequeña niña de cuarto grado.

“En el Día Internacional de la Mujer, estoy pensando en esta pequeña niña y en otras como ella“, escribió citando un tuit con la imagen de un pedazo de papel con el texto: “¿Quieres unirte a un club por el empoderamiento femenino? Nosotras somos las líderes“.

"To all the little girls watching…never doubt that you are valuable and powerful & deserving of every chance & opportunity in the world." — Hillary Clinton (@HillaryClinton) November 9, 2016

En Canadá, el polifacético primer ministro Justin Trudeau también celebró los logros alcanzados por las mujeres a lo largo de la historia y reafirmó su compromiso con la igualdad de género.

On #IWD2017, we celebrate the remarkable achievements women have made, & reaffirm our commitment to gender equality: https://t.co/ElKIQYJ7uK pic.twitter.com/ONRYXQu8G6 — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 8, 2017

En el continente Europeo, líderes como el presidente español, Mariano Rajoy, y el mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, felicitaron a las mujeres de todo el mundo.

Un placer estar con @MujeresFedepe, admiro su talento. Con vuestra fuerza lograremos la meta: igualdad real #DíaInternacionalDeLaMujer pic.twitter.com/O2Jh8T4btR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) March 8, 2017

Felicito a todas mujeres por el 8 de marzo el día internacional de la mujer en mi país y todo el mundo. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) March 8, 2017

