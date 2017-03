Alcaldesa mexicana deja un conmovedor mensaje antes de morir

Tras cuatro años de ardua lucha contra el cáncer, Martha Elvia Fernández, quien fuera alcaldesa de la ciudad mexicana de Cuautitlán, perdió la batalla contra la enfermedad y falleció a los 42 años de edad.

La mujer, quien se mantuvo en el cargo hasta que sintió que su condición era irreversible, perdió la vida el domingo, al cumplir apenas 22 días de haber pedido licencia.

Horas antes de su muerte, la alcaldesa compartió un conmovedor mensaje en su cuenta de Facebook, donde, a manera de despedida, agradeció el apoyo de sus seres queridos y de la gente de Cuautitlán.

“Decir adiós no es sencillo. No es fácil cerrar los ojos y hacer de cuenta que no está pasando nada en mi vida. Al contrario, de alguna manera son sueños que se han ido poco a poco“, escribió la funcionaria.

“Duele mucho decir ‘adiós’, y más cuando me amaron y cuando yo los ame con todo mi corazón. Hoy terminó mi importante misión en esta vida“, añadió.

Por último, la alcaldesa indicó que servir siempre fue su vocación, y que en ello encontró “las mayores satisfacciones“, haciéndolo siempre con “un gran compromiso y responsabilidad“.

Horas después de su fallecimiento, su carta se volvió viral y se llenó de mensajes de despedida.

El post, compartido el pasado 5 de febrero, ya cuenta con más de 3 mil “likes“, casi 900 comentarios, y ha sido compartido más de 3 mil 800 veces.