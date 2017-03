Adolescente es acusado en EE.UU. de decapitar a su madre con un cuchillo

El adolescente Oliver Mauricio Funes Machado fue acusado el martes de decapitar a su madre de 35 años en un poblado de Carolina del Norte, en el este de Estados Unidos, informó la policía.

La tarde del lunes, las autoridades hallaron a Oliver, de 18 años, en el patio delantero de la casa donde había ocurrido el crimen con la cabeza de su madre en una mano y un cuchillo en la otra.

Franklin Co. Sheriff released pic of 18 yr old Oliver Funes Machado, accused of killing his mom in Franklin Co & decapitating her. #wral pic.twitter.com/ZACSNCZNob

— Renee Chou (WRAL) (@chouchoutv) March 7, 2017