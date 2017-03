Revelan la verdad detrás de la figura humanoide que "apareció" en Zambia

El fin de semana, las redes sociales hicieron eco de la “aparición” de una enorme figura humanoide en los cielos de Zambia, noticia que generó zozobra a nivel mundial al ser catalogada por muchos como un suceso paranormal.

No obstante, el supuesto avistamiento no tuvo nada de paranormal, y el origen del “humanoide” se encontraría, en realidad, en la plataforma de microblogging Tumblr.

De acuerdo con el portal RT, todo inició el pasado 7 de febrero, cuando el usuario “yassmines” publicó una fotografía acompañada de la leyenda “me going to search te world for love” (“Yo, buscando el amor amor en el mundo“).

Dicha imagen, que mostraba una cometa decorada con forma humanoide, fue utilizada más adelante por el sitio Buzz Nigeria, dedicado a la publicación de noticias falsas.

En un tuit, el mencionado portal compartía la foto (editada) y hablaba de la aparición de “una extraña figura similar a un ‘dementor‘” (criatura de ficción que aparece en la saga de “Harry Potter“) en Zambia.

Scary Human-like Figure Appears Over Mall In Zambia. See What It Looks Like https://t.co/zUvEF6zZre pic.twitter.com/LndfJXBb6f

— Buzz Nigeria (@BuzzNigeria2) March 4, 2017