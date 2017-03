Trump pide al Congreso que investigue presuntas intervenciones de sus teléfonos

El presidente Donald Trump pidió que, “en el marco de sus investigaciones sobre la injerencia rusa, las comisiones de inteligencia del Congreso ejerzan su autoridad de supervisión” para determinar si el Gobierno anterior se “extralimitó” en 2016, señala el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, en un comunicado.

El texto alude a “informes“, no especificados, “de investigaciones políticamente motivadas justo antes de la elección“, los que califica de “muy inquietantes”.

Concluye que no habrá más comentarios sobre el tema por parte de la Casa Blanca ni del presidente.

El breve comunicado se divulga un día después de que que Trump acusara en Twitter a Barack Obama de haber intervenido sus teléfonos antes de las elecciones de noviembre, sin proporcionar pruebas de esa acusación.

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

I'd bet a good lawyer could make a great case out of the fact that President Obama was tapping my phones in October, just prior to Election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

El portavoz de Obama, Kevin Lewis, dijo el sábado en un comunicado que “ni el presidente Obama ni ningún funcionario de la Casa Blanca ordenaron espiar a ningún ciudadano estadounidense“.

“Toda sugerencia de lo contrario es simplemente falsa“.

“Un presidente no puede ordenar escuchas telefónicas, esas restricciones se establecieron para proteger a los ciudadanos de gente como usted“, reaccionó por su parte Ben Rhodes, un exasesor de Barack Obama, en Twitter.

En principio, solo un tribunal puede autorizar ese tipo de decisiones.