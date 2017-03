Blair rompe el silencio sobre su supuesto acercamiento a Trump

Tony Blair no le propuso al presidente Donald Trump convertirse en su consejero especial para Medio Oriente, indicó este domingo un portavoz, desmintiendo una información publicada en The Mail on Sunday.

Según el periódico británico, Blair se reunió la semana pasada con el yerno y consejero de Trump, Jared Kushner, para plantear la posibilidad de trabajar para el presidente republicano.

El tabloide asegura que Blair se ha reunido tres veces con Kushner desde septiembre pasado.

“El señor Blair no se ha ofrecido para el puesto de consejero especial del presidente para Oriente Medio“, escribió este domingo un portavoz del ex primer ministro en un comunicado, calificando el artículo de “invención“.

“Tampoco ha planteado la posibilidad de ocupar ese cargo, ni ningún otro cargo para el nuevo presidente. Lleva 10 años trabajando a favor del proceso de paz y sigue haciéndolo. Lo hace a título privado y continuará haciéndolo a título privado“.

Blair, que encabezó el Partido Laborista de centroizquierda, fue primer ministro de Gran Bretaña entre 1997 a 2007.

Tras dejar el poder, Blair fue enviado especial del Cuarteto para Medio Oriente (UE, Rusia, ONU y Estados Unidos) hasta 2015.