Tribunal en Estados Unidos anula veredicto millonario contra Apple

La decisión llega dos años después de que una corte federal en Texas ordenara a Apple pagar una indemnización a la empresa poco conocida Smartflash LLC, que acusó al gigante de la tecnología de infringir la patente para la tecnología de memoria flash, usada en la tienda de música iTunes.

La jueza del tribunal federal de apelaciones en Washington, Sharon Prost, que maneja casos de patentes, consideró que Smartflash no creó ninguna nueva tecnología que fuese elegible para una patente.

“El Tribunal Supremo y este tribunal (…) han sostenido previamente que tales actividades informáticas rutinarias son insuficientes para conferir la elegibilidad de la patente“.

La tecnología se utiliza para administrar el acceso al contenido digital y a la información de pago.

Ninguna de las empresas ofreció comentarios inmediatos sobre la decisión.

En 2015, Apple había anunciado que apelaría la decisión, afirmando que “Smartflash no produce productos, no tiene empleados, no crea empleos, no tiene presencia en Estados Unidos y está explotando nuestro sistema de patentes para buscar regalías por la tecnología inventada por Apple“.