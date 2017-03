Los partidos holandeses rivalizan en ingenio para las elecciones

Veintiocho partidos holandeses, el mayor número desde la Segunda Guerra Mundial, se disputarán los 150 escaños del Parlamento de los Países Bajos en las elecciones del 15 de marzo.

El más reciente de ellos, Artikel 1, fundado a finales de 2016 por la expresentadora de televisión Sylvana Simons para luchar contra el racismo, ha propuesto una de las ideas más controvertidas de la campaña: prohibir las representaciones del personaje folclórico Zwarte Piet (Pedro el negro) en los espacios públicos.

Decenas de personas se disfrazan cada año de este personaje, surgido en la década de los años 1850, para repartir caramelos a los niños durante el tradicional desfile de San Nicolás en diciembre.

Pero, para sus opositores, el personaje, que luce un peinado afro, una piel negra, pendientes brillantes y un traje medieval de colores chillones, evoca la época en que los holandeses explotaban a los esclavos.

Además de la prohibición de Zwarte Piet, Artikel 1 prevé transformar el 1 de julio en un día festivo para conmemorar la abolición de la esclavitud.

Por su parte, el partido StemNL (Vote NL) propone que todos los ciudadanos den su opinión sobre proyectos de ley en la Cámara Baja mediante una aplicación para dispositivos móviles.

Su idea es que los ciudadanos reciban una alerta cada vez que los diputados estén a punto de votar una ley y que puedan ejercer un “voto popular” sobre ella a través de la aplicación.

“No necesitamos un nuevo Gobierno, necesitamos un nuevo sistema para darle a Holanda el tipo de democracia a la que tiene derecho“, indicó el partido en su página web.

En el otro extremo, el partido de los No Votantes (Niet Stemmers), sin programa político, afirma que no tiene intención “de votar a favor de nada” en la Cámara Baja.

“Los partidos políticos pretenden que los no votantes no existen (…) Vamos a conseguir que se oiga la voz de los no votantes“.