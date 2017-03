Fillon sigue en la carrera presidencial francesa pese a su próxima inculpación

En un nuevo episodio de una campaña muy incierta, François Fillon declaró que había sido convocado “el 15 de marzo por los jueces de instrucción para ser inculpado” y que respondería a la convocatoria, aunque la denunció como una “asesinato político“.

“No cederé, no me rendiré, no me retiraré, iré hasta al final“, agregó inmediatamente el candidato de la derecha y el centro en una declaración en su sede central de campaña.

“No me asesinan sólo a mí, también a las elecciones presidenciales“, consideró Fillon, quien antes que estallase el escándalo en enero era favorito según los sondeos y se hundió ahora hasta el tercer lugar.

Su esposa, Penelope Fillon, también fue convocada ante la justicia para una eventual imputación en el mismo caso.

Estos anuncios suscitaron un descalabro entre los apoyos al candidato. El exministro Bruno Le Maire, que respaldaba la campaña de Fillon desde hacía poco, anunció que le retiraba el apoyo. El partido de centro UDI también anunció que “suspendía” su participación en la campaña.

La primera vuelta de estas elecciones se celebrará el 23 de abril.

Fillon, de 62 años, debilitado por un escándalo que envenena su campaña, clamó su inocencia y denunció con virulencia las interferencias del calendario judicial con la campaña electoral.

“No reconozco los hechos, no desvié fondos públicos“, insistió Fillon al referirse al empleo supuestamente ficticio de su esposa como asesora parlamentaria.

“Desde el comienzo, no he sido tratado como un justiciable como los otros“, se quejó el candidato.

“El estado de derecho se ha violado sistemáticamente” y la “presunción de inocencia desapareció completamente“, denunció Fillon, que a pesar de todo visitó el Salón de la Agricultura en París, etapa de propaganda obligatoria para cualquier candidato presidencial.

El presidente, François Hollande, criticó por su parte que se pusiera en duda a la magistratura. “Una candidatura a la elección presidencial no autoriza a tener sospechas del trabajo de policías y jueces”, afirmó.

Durante la mañana, Fillon se entrevistó con varios de los principales dirigentes de su partido, Los Republicanos, y mantuvo una conversación telefónica con el expresidente Nicolas Sarkozy, de quien fue primer ministro.