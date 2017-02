Redes sociales reaccionan ante polémica foto de asesora de Trump

En una captura tomada por un fotógrafo de la AFP, se ve a Kellyanne Conway sentada con las piernas dobladas en un sofá de la Oficina Oval, con el teléfono en la mano, mientras el presidente Donald Trump posa junto a líderes afroamericanos de colegios y universidades.

Usuarios de Twitter criticaron a Conway, interpretando que su lenguaje corporal era un signo de “falta de respeto“.

“Conway con sus zapatos en un sofá del Despacho Oval. Coherente con varios grados de falta de respeto que ha mostrado el equipo Trump“, escribió un usuario.

“La nueva base de fotos del ‘privilegio blanco’“, escribió otro usuario sobre la foto en la que se ve a un numeroso grupo de gente negra de pie.

@DAVILACOLON Dónde está la etiqueta y el caché? Crónicas de un despido anunciado. #KellyanneConway pic.twitter.com/bq4hksAFtT — angelrodriguez (@angel_rodriguez) February 28, 2017

Kellyanne Conway is disgusting. She is in a room full of phds and the president of the United… https://t.co/F6qFhDQfbI — Rashad Glover (@RashadGlover) February 28, 2017

A lady doesn't sit like that, esp when you're hosting group of ppl. Of course,classless Kellyanne Conway thinks the Oval Office is her home. — Sloan Ashton (@Ashton7Sloan) February 28, 2017

Algunos amagaron comparaciones con una foto de 2013 del expresidente Barack Obama con sus pies sobre el escritorio del Salón Oval.

“Recuerden cuando los republicanos perdían la cabeza por la decoración del Despacho Oval de Obama“, tuiteó otro usuario.

Wait… are liberals like @GeorgeTakei REALLY trying to say @KellyannePolls disrespected the Oval by having her foot on the furniture? pic.twitter.com/Gjz1j4Ueur — Joe Borelli (@JoeBorelliNYC) February 28, 2017

La Oficina de Ética del Gobierno de Estados Unidos propuso, a mediados de este mes, sancionar a Conway por haber animado públicamente a comprar productos de la hija del presidente.