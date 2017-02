Trump intensifica su enemistad con los medios

El presidente Donald Trump criticó al diario The New York Times por el anuncio televisivo que prevé emitir en la noche del domingo, durante la ceremonia de entrega de los premios Óscar, en el que el diario declara que “la verdad es ahora más importante que nunca“.

“Por primera vez, el deteriorado @nytimes pondrá un anuncio (y uno malo) para intentar rescatar su fallida reputación. ¡Intenten informar de forma exacta y justa!“, tuiteó Trump este domingo.

For first time the failing @nytimes will take an ad (a bad one) to help save its failing reputation. Try reporting accurately & fairly!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 26, 2017