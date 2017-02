Trump considera "amañada" la elección del líder de los demócratas

A través de su cuenta de Twitter, el presidente Donald Trump afirmó este domingo que la elección del nuevo dirigente del Partido Demócrata estuvo “amañada“.

“La carrera a la presidencia del DNC (el Comité Nacional Demócrata) estaba, por supuesto, completamente ‘amañada’. El tipo de Bernie (Sanders), al igual que el propio Bernie, nunca tuvo ninguna posibilidad. Clinton quería a Pérez“, escribió el mandatario republicano.

The race for DNC Chairman was, of course, totally "rigged." Bernie's guy, like Bernie himself, never had a chance. Clinton demanded Perez! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 26, 2017

Los miembros del Partido Demócrata eligieron el sábado a Tom Pérez, un hombre cercano a Barack Obama, como su nuevo líder, convirtiéndose en el primer hispano que dirigirá la formación.

Su principal adversario, Keith Ellison, nombrado su número dos, representaba al ala más a la izquierda del partido y era apoyado por el exaspirante a la elección presidencial Bernie Sanders.

La elección del sábado fue objeto de intercambios ácidos en Twitter entre el presidente republicano y Tom Pérez.

De forma sarcástica, Trump reaccionó de inmediato el sábado en Twitter felicitando a los demócratas por haber elegido a “Thomas Perez”.

“¡No podría sentirme más feliz por él o por el Partido Republicano!“, ironizó.

Congratulations to Thomas Perez, who has just been named Chairman of the DNC. I could not be happier for him, or for the Republican Party! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 25, 2017

“Llámeme Tom. Y no se alegre tanto“, contestó luego Pérez en esa misma red social, prometiéndole que la nueva dirección del partido “y todos los demócratas unidos del país serán su peor pesadilla“.