EN VIVO. Sigue aquí el espectacular eclipse solar anular

Un espectacular eclipse solar anular tendrá lugar este 26 de febrero. Se trata del primero de los cuatro eclipses que ocurrirán este año, iluminando el cielo del domingo con un “aro de fuego“.

El fenómeno será visible durante al menos una hora, aunque solo en determinadas zonas de nuestro planeta, especialmente para las regiones del sur.

Países como Chile, Argentina, Perú y Brasil serán los mejores puntos para observar el evento. Los habitantes del sur de África también podrán apreciar muy bien el fenómeno.

Sin embargo, para las regiones del mundo que no puedan disfrutar del fenómeno, el portal del telescopio espacial Slooh ofrecerá una transmisión en vivo a partir de las 6 de la mañana (hora de Guatemala), la cual puedes ver dando clic aquí.

The only way to see a truly New Moon is during the maximum of a solar #eclipse.

We'll bring it to you live, from the Space Situation Room. pic.twitter.com/7V8QisiDie

— Slooh (@Slooh) February 23, 2017