Anulada una reunión EEUU-Corea del Norte tras el asesinato de Kim Jong-Nam

Un encuentro previsto en Nueva York entre Corea del Norte y exfuncionarios de EEUU fue cancelado tras el asesinato de Kim Jong-Nam, el hermanastro del líder norcoreano, Kim Jong-Un, informó la prensa estadounidense este sábado.

La reunión, no oficial, que iba a celebrarse la semana próxima, quedó anulada después de que el Departamento de Estado rechazara conceder visados a unos diplomáticos procedentes de Pyongyang, según el diario The Washington Post, que citó fuentes no identificadas cercanas a la decisión.

De haberse celebrado, habría sido el primer encuentro entre los dos países en territorio de EEUU en más de cinco años.

El encuentro había sido organizado por Donald Zagoria, alto cargo del National Committee on American Foreign Policy quien, según el periódico The Wall Street Journal, ya había estado involucrado en conversaciones previas extraoficiales con Corea del Norte.

Los dos diarios indicaron que la delegación norcoreana habría estado dirigida por Choe Son Hui, encargado del departamento de asuntos estadounidenses en el Ministerio de Exteriores norcoreano.

A Washington lo habría representado Robert Gallucci, que fue el principal negociador estadounidense durante la crisis nuclear de Corea del Norte de 1994; y Victor Cha, encargado de los asuntos asiáticos en el Consejo de Seguridad Nacional de George W. Bush, según The Wall Street Journal.

Los planes para estas conversaciones extraoficiales ya se vieron obstaculizados después de que Corea del Norte lanzara un misil balístico a inicios de este mes.

Según The Washington Post, EEUU decidió cancelar las conversaciones después de que la policía de Malasia confirmara que Kim Jong-Nam fue asesinado con VX, un agente neurotóxico fabricado como arma química y considerado por Naciones Unidas un arma de destrucción masiva.

Kim, de 45 años, murió el 13 de febrero, después de haber sido atacado por dos mujeres en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur. Falleció mientras era trasladado al hospital.