Eclipse solar: El mundo se prepara para presenciar un espectacular "anillo de fuego"

La mañana del domingo será el telón perfecto para el segundo de los cuatro eclipses que tendrán lugar este año.

El eclipse solar anular del 26 de febrero será visible durante al menos una hora, aunque solo en determinadas zonas de nuestro planeta. El sur de nuestro continente (específicamente Chile y Argentina) y África serán los mejores puntos de observación.

El evento también podrá apreciarse parcialmente en su paso por zonas de Perú y Brasil, hasta cruzar el océano Atlántico para llegar a Guinea Ecuatorial.

Para las regiones del mundo que no puedan disfrutar del fenómeno, el portal del telescopio espacial Slooh ofrecerá una transmisión en vivo a partir de las 6 de la mañana (hora de Guatemala).

The Southern Ring of Fire #SolarEclipse will stretch across 2 continents, and we'll be there live streaming it to you every step of the way. pic.twitter.com/kGqABgiEwu

— Slooh (@Slooh) January 22, 2017