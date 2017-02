¿Cuánto tiempo tardaríamos en llegar a los nuevos planetas descubiertos por la NASA?

El anuncio de la NASA sobre el descubrimiento de un nuevo sistema solar (compuesto por la estrella enana fría TRAPPIST-1 y al menos siete planetas del tamaño de la Tierra) fue muy bien recibido por la comunidad científica y generó muchas teorías sobre lo que ocultan estos mundos.

Ante la posibilidad de que algunos de estos cuerpos celestes (específicamente tres) contengan océanos, lo cual aumenta la posibilidad de que alberguen vida, muchos se han preguntado si el hombre alguna vez será capaz de alcanzarlos para averiguarlo; y más importante aún, cuánto tiempo tardaría en llegar a ellos.

El astronauta Scott Kelly tiene la respuesta, aunque esta no es muy alentadora. Para él, con la actual tecnología de propulsión, el viaje tardaría unos 800 mil años.

La distancia de 39 años luz (unos 369 mil billones de kilómetros) que separan a la Tierra de TRAPPIST-1 hacen prácticamente imposible completar dicha odisea, ya que hoy en día no existe una nave espacial que pueda realizar el viaje.

Take a 360° tour of TRAPPIST-1d, one of the Earth-sized plants in the newly discovered system ~40 light-years away: https://t.co/5mMKpRPcoc pic.twitter.com/RRuPiOleOe

— NASA (@NASA) February 22, 2017