Tribunal ruso ordena liberar a un opositor condenado por manifestarse

El Tribunal Supremo de Rusia ordenó “liberar a Ildar Dadin y reconocer su derecho a la rehabilitación“, según la agencia de prensa rusa Interfax.

El 10 de febrero, el Tribunal Constitucional solicitó la revisión de su pena. La corte consideraba que Dadin no debería haber sido condenado a prisión, pues las manifestaciones no autorizadas en las que participó no supusieron una amenaza para “la seguridad de los ciudadanos o el orden público“.

El opositor de 34 años fue encarcelado en virtud de una ley adoptada en verano de 2014. Esta prevé que toda persona contra la que se abran diligencias administrativas en Rusia por “violación de las reglas de organización o de participación en una manifestación” más de dos veces en seis meses podrá enfrentar cargos criminales.

Ildar Dadin es la única persona que ha sido encarcelada por esta ley, que incluye sanciones que van desde el pago de una cuantiosa multa a cinco años de prisión. El opositor lleva en prisión desde febrero de 2015, donde denunció torturas por parte de sus guardias.

“Esperamos que sea liberado muy pronto“, declaró su abogada, Ksenia Kostromina, citada por Interfax. “Ahora puedo ir a Barnaul (en Siberia) para verle“, declaró por su parte a la televisión independiente Dojd su mujer, Anastasia Zotova.

“Podemos alegrarnos de esta decisión“, declaró a la AFP el portavoz en Rusia de la ONG Amnistía Internacional, Alexander Artemiev.

“Esperemos que esta ley represiva (…) no siga siendo utilizada contra quienes participen en manifestaciones pacíficas“.

La directora de la rama rusa de Human Rights Watch (HRW), Tania Lokchina, celebró una “inmensa victoria para la sociedad civil rusa“.

“Es una excelente noticia, pero es importante recordar que era inocente, que estuvo encarcelado un año y medio y fue torturado“, declaró por su parte en Twitter Alexei Navalny, un famoso opositor al Kremlin.