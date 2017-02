EN VIVO. La NASA anuncia un "descubrimiento" fuera del sistema solar

Llegó finalmente el 22 de febrero, día marcado en el calendario de la NASA como fecha clave para llevar a cabo un importante anuncio sobre un “descubrimiento” hecho más allá de nuestro sistema solar.

“¡Nuevo descubrimiento! Anunciaremos hallazgos en planetas orbitando estrellas diferentes al Sol“, escribió la agencia espacial estadounidense en su cuenta de Twitter (@NASA).

New discovery! We're announcing findings on planets orbiting stars other than our sun today at 1pm ET: https://t.co/PYO7Arxtjb Q? #askNASA pic.twitter.com/7ua38zFfpW

— NASA (@NASA) February 22, 2017