La NASA anuncia el descubrimiento de un nuevo sistema solar

En una rueda de prensa convocada para este miércoles, la NASA reveló el enigmático anuncio que tenía preparado desde hace algunos días.

Se trata de un nuevo sistema solar con al menos siete planetas del tamaño de la Tierra, los cuales orbitan alrededor de una estrella enana fría conocida como “TRAPPIST-1“.

Según la agencia espacial, se cree que al menos tres de estos siete cuerpos celestes cuentan con océanos, lo que aumenta las probabilidades de que alberguen vida.

“El descubrimiento de múltiples planetas rocosos con temperaturas de superficie que permiten la presencia de agua líquida hacen de este sorprendente sistema un futuro objetivo en la búsqueda de vida“, declaró el astrónomo británico Chris Copperwheat, citado por el sitio RT.

“La estrella TRAPPIST-1 y los siete planetas que la orbitan están relativamente cerca de nosotros“, escribió la NASA en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter (@NASA), aludiendo a que se encuentra a 40 años luz de la Tierra.

February 22, 2017