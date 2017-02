La NASA hará un anuncio sobre un "descubrimiento" fuera del sistema solar

A través de sus redes sociales, la agencia espacial estadounidense (NASA) confirmó que el anuncio se llevará a cabo este miércoles, en punto de las 13:00 (hora de Guatemala).

El evento generó expectativa ante el posible hallazgo de uno de los denominados “exoplanetas“, cuerpos celestes capaces de albergar vida que orbitan alrededor de estrellas diferentes al Sol.

“¡Nuevo descubrimiento! Anunciaremos nuevos hallazgos sobre planetas orbitando otras estrellas, mañana a la 1 p. m.“, escribió la agencia espacial en su cuenta oficial de Twitter (@NASA).

New discovery! We're announcing new findings on planets orbiting other stars tomorrow at 1pm ET: https://t.co/TMQHR81RRC Q? #askNASA pic.twitter.com/XrGdHJXXmT

