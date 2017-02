Centros judíos en Estados Unidos reciben amenazas de bomba

Autoridades informaron que las amenazas de bomba, que se realizaron en 11 diferentes centros judíos de Estados Unidos, suben a 69 el número de incidentes de este tipo contra establecimientos de la comunidad judía, presentes en 27 estados del país.

Todas las amenazas de bomba del lunes, al igual que las recibidas el 9, 18 y 31 de enero, resultaron ser falsas y los centros judíos afectados retomaron sus actividades, indicó el JCC Association of North America.

El FBI y el Departamento de Justicia investigan estos incidentes, en tanto, el Gobierno de Donald Trump los fustigó.

“El odio y la violencia motivada por el odio de cualquier tipo no tienen lugar en un país fundado en la promesa de la libertad individual“, dijo un funcionario.

La hija del presidente Ivanka, convertida al judaísmo, también denunció las amenazas.

America is a nation built on the principle of religious tolerance. We must protect our houses of worship & religious centers. #JCC

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) February 20, 2017