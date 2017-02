VIDEO. Revelan el misterio del supuesto "ovni" visto en California

El pasado 14 de febrero, un extraño fenómeno avistado en los cielos de California llamó la atención de decenas de personas.

Luminosos objetos voladores no identificados fueron captados sobrevolando la Bahía estadounidense durante la noche del martes, despertando todo tipo de teorías en las redes sociales.

El evento quedó grabado en video por uno de los residentes del lugar.

Ante la difusión de las imágenes, la Armada de Estados Unidos emitió un comunicado revelando la verdad detrás de las misteriosas luces.

De acuerdo con el texto, citado por CBS, los objetos eran en realidad parte de un lanzamiento de prueba de misiles balísticos Trident II, desde un submarino estratégico de clase Ohio.

@nbcbayarea what was this light in the sky this morning? pic.twitter.com/eDmkuIXKzo

— Eddie Silva (@esilva13) February 14, 2017