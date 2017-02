Trump pide a Venezuela la liberación "inmediata" del líder opositor Leopoldo López

Tras reunirse en Washington con Lilian Tintori, el presidente estadounidense Donald Trump urgió a Venezuela a liberar inmediatamente al dirigente opositor Leopoldo López.

“Venezuela debería permitir que Leopoldo López, un preso político y esposo de @liliantintori (a quién recién conocí con el senador @marcorubio) que salga de prisión inmediatamente“, escribió Trump en Twitter.

Venezuela should allow Leopoldo Lopez, a political prisoner & husband of @liliantintori (just met w/ @marcorubio) out of prison immediately. pic.twitter.com/bt8Xhdo7al

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017