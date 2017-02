Restaurantes en Washington cierran en el "día sin inmigrantes"

Varios restaurantes, entre ellos los mesones más famosos de Washington, se alistan para cerrar sus puertas el jueves o trabajar a media máquina, en solidaridad con la protesta denominada un “día sin inmigrantes” contra la política antiinmigración del presidente Donald Trump.

La iniciativa lanzada el pasado fin de semana y sin organización centralizada fue al inicio poco resaltada. Pero el anuncio de que sería acompañada por grandes restaurantes de la capital estadounidense pareció inspirar a otros locales de Washington, pero también de Nueva York y Filadelfia.

El chef hispanoestadounidense José Andrés, en conflicto con Donald Trump, decidió cerrar cinco de sus restaurantes “en apoyo” a los empleados, dijo en Twitter.

In support of our people & #ADayWithoutImmigrants Thurs 2/16 we will not open @jaleo DC CC MD, @zaytinya or @oyameldc #ImmigrantsFeedAmerica

