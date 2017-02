Periódico dominicano se disculpa por confundir a Donald Trump con Alec Baldwin

Junto a la noticia titulada “Trump dice colonias de Israel no favorecen paz” aparecía una fotografía del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y una del famoso actor Alec Baldwin, personificando al actual presidente estadounidense, Donald Trump.

La imagen en cuestión era una de las instantáneas de Baldwin tomada durante su participación en el show Saturday Night Live (SNL), de la cadena NBC, donde ha interpretado al mandatario en varias ocasiones.

El diario, sin embargo, pasó por alto la equivocación y esta llegó rápidamente a las redes sociales.

Dos días después, el diario dominicano ofreció disculpas en su edición dominical.

“El Nacional pide excusas a los lectores y a todos los que se sintieron afectados por la publicación“, agregó.

Baldwin ha personificado a Donald Trump en SNL desde el inicio de la temporada 42, provocado reacciones diversas, entre ellas, la del propio presidente norteamericano, ferviente crítico del programa.

“NBC News es malo, pero Saturday Night Live es lo peor de NBC. No es gracioso, el elenco es terrible“, escribió Trump en su cuenta de Twitter (@realDonaldTrump) en enero de este año.

.@NBCNews is bad but Saturday Night Live is the worst of NBC. Not funny, cast is terrible, always a complete hit job. Really bad television!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 15, 2017