FOTO. "Niña fantasma" aparece en ayuntamiento español y provoca un "exorcismo"

La historia tuvo lugar en la ciudad española de Granada. Un concejal del ayuntamiento andaluz tuvo que quedarse hasta tarde en el edificio para terminar un proyecto, pero nunca imaginó la aterradora experiencia que estaba a punto de vivir.

“Hacía un frío anormal en el Ayuntamiento. Me puse el abrigo y fui al baño. Entonces empecé a escuchar ruidos extraños en el fondo del pasillo; como si alguien estuviera arrastrando una caja de folios. Enseguida grité el nombre de la persona de ordenanza, pensando que era él, pero hacía rato que no estaba en el ayuntamiento“.

Entonces, el concejal temió que los responsables de los ruidos fueran ladrones, así que agarró su teléfono celular con la intención de llamar a la Policía. Sin embargo, según cuenta, tuvo miedo de encender la luz, así que decidió tomar una foto con flash para iluminar brevemente el pasillo y asegurarse de que no había nadie allí.

“No tengo linterna en el móvil y encendí la cámara de fotos del teléfono, hice una foto en el pasillo para que saltara el flash, y me quedé tranquilo porque no había nadie, no vi nada“.