Santos: No existen pruebas de dinero de Obredecht en la campaña

En una entrevista publicada este domingo en el diario El Tiempo, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que no existen indicios del ingreso de dinero de la multinacional brasileña Odebrecht, involucrada en una trama de corrupción, en su campaña electoral para lograr la reelección en 2014.

“No la han encontrado (la prueba) y lo que me han dicho es que no la podrán encontrar porque no existe“.