Erdogan: Soldados turcos llegaron al centro de Al Bab

En declaraciones a periodistas en el aeropuerto de Estambul, el presidente Recep Tayyip Erdogan afirmó que los soldados turcos y los rebeldes sirios entraron en el centro de la localidad de Al Bab, en el norte de Siria, y la toma de este feudo de la organización Estado Islámico (EI) es inminente.

“Al Bab está cercada por todas partes (…) Nuestras fuerzas entraron en el centro” con los rebeldes sirios, y la toma de la ciudad “no es más que cuestión de tiempo“, declaró.

Los combatientes de “Dáesh comenzaron su retirada total de Al Bab”

Los soldados turcos y los rebeldes sirios entraron el sábado por primera vez en Al Bab, mientras que las fuerzas gubernamentales se hallaban en los alrededores de esta ciudad de la provincia de Alepo.

Al Bab cayó en manos del EI en 2014, cuando el grupo yihadista se hizo con el control de territorios extensos en Siria e Irak. Es el último feudo del EI en la provincia de Alepo.

Erdogan dijo este domingo que Turquía no se detendrá en Al Bab y que éste no es su “objetivo último“, pero precisó que Ankara no tiene la intención de permanecer en Siria.

“Nuestro objetivo último es limpiar de Dáesh toda la región“, afirmó el presidente turco.

“La base principal de Dáesh no es Al Bab, sino Raqa. Cuando hayamos limpiado Raqa, esta región quedará libre de terrorismo“, añadió, en referencia a la “capital” siria del EI.