El incomodo saludo entre el presidente Trump y Shinzo Abe se hace viral

Al finalizar el encuentro, ambos líderes se saludaron para sellar su compromiso de trabajo conjunto. Sin embargo, el apretón de manos estuvo lleno de jaloneos por parte de Trump.

Cuando completaron el saludo, Trump se apartó y Abe hizo una curiosa expresión facial, reacción que se ha hecho viral en redes sociales.

An honor to host Prime Minister @AbeShinzo in the United States. pic.twitter.com/f6TvfZ6sMj

— President Trump (@POTUS) February 10, 2017