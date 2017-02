VIDEO. Quiso tomarse una foto besando a una cobra y el desenlace fue fatal

Somnath Mhatre, un joven de 18 años originario de la India, murió la semana pasada tras ser mordido por una cobra en Nuevo Bombay.

Según diversos medios, Mhatre se dedicaba a rescatar serpientes que aparecían en zonas urbanas y luego se fotografiaba con ellas. Sin embargo, cuando intentaba lograr una instantánea con uno de los reptiles que atrapó debajo de un automóvil, fue mordido en el pecho.

@nina55055 Somnath Mhatre, a resident of CBD Belapur, had performed the same stunt several times. He died on February 2 pic.twitter.com/N7FJFUQqcH

— ராதா இல்லாபடம் சாதா! (@RATHA_RADHA) February 7, 2017