VIDEO. Momento en el que un meteoro ilumina los cielos de Estados Unidos y Canadá

Un impactante fenómeno dejó atónitos a los habitantes de varias ciudades de Estados Unidos y Canadá, durante la madrugada del pasado 2 de febrero.

El cielo se vio iluminado por el paso de un meteoro, acompañado de un aterrador estruendo, mismo que fue grabado por decenas de cámaras de vigilancia en ambos países.

One of our officers caught this on their squad camera at about 1:30 AM today. The meteor lit up the sky and then came into view. pic.twitter.com/rRQazjC9Ro — Glendale WI Police (@GlendaleWiPD) February 6, 2017

Según La Vanguardia, la gran bola luminosa fue vista en zonas como Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Wisconsin, Minnesota, Indiana, Ohio, Michigan y Nueva York, en Estados Unidos. También se reportó el avistamiento en Ontario, Canadá.

Por su parte, las cuentas oficial del National Weather Service de Chicago y Milwaukee (@NWSChicago y @NWSMKX) se encargaron de difundir numerosos videos del impactante fenómeno.

Check out this INCREDIBLE video of the #meteor this morning as viewed from a Lisle, IL police car dash cam! Thanks to Lisle PD for sharing! pic.twitter.com/uYELKkBxRO — NWS Chicago (@NWSChicago) February 6, 2017