Corte rechaza restablecer decreto migratorio de Trump

La administración del presidente Donald Trump sufrió este domingo un nuevo revés, luego de que una corte de apelación rechazara restablecer la aplicación del decreto migratorio que bloquea la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de siete países musulmanes.

El Departamento de Justicia recurrió el sábado por la noche, ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, la decisión de un juez federal de bloquear la aplicación de este decreto, firmado hace ocho días por Trump.

Tras la decisión, se mantiene suspendida la aplicación del decreto antiinmigración de Trump, que prohibía la entrada a Estados Unidos a los ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.

En la decisión judicial se solicita a los estados de Washington (noroeste) y Minnesota (norte), que interpusieron la demanda contra el decreto de Trump, que suministren documentación en la que se detalle su oposición al recurso gubernamental.

“Como un juez suspendió la prohibición (de entrada de nacionales de siete países), mucha gente mala y peligrosa podría entrar en nuestro país. Una decisión terrible“, escribió Trump en Twitter.

Because the ban was lifted by a judge, many very bad and dangerous people may be pouring into our country. A terrible decision

“¡La gente mala está muy feliz!“, insistió.

The judge opens up our country to potential terrorists and others that do not have our best interests at heart. Bad people are very happy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2017