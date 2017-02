Donald Trump pide a EEUU actuar con inteligencia tras ataque en París

El presidente Donald Trump dijo el viernes que Estados Unidos debe “ser inteligente” luego de que un hombre armado en París.

Un sujeto utilizó un machete para atacar a guardias de seguridad en el museo del Louvre, al grito de “Allahu akbar” (“Dios es grande”).

Trump dijo que el atacante era un “terrorista islámico radical”, usando sus términos habituales para describirlo.

Hacia las 10:00 de la mañana local, un hombre “se abalanzó sobre policías y cuatro militares” uniformados que patrullaban la zona, profiriendo amenazas y gritando “Allahu Akbar” (Dios es el más grande), indicó el jefe de la policía de París, Michel Cadot.

