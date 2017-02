Colombia exige liberación de soldado secuestrado por el ELN

El ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, exigió este jueves al ELN que libere a un soldado capturado días atrás en el este del país, al igual que esa guerrilla entregó hace unas horas a un excongresista en su poder desde abril.

“Yo he confiado en que junto con la liberación de Odín Sánchez pudiera darse también la liberación de nuestro soldado. Pero eso no ha sucedido, lo cual me lleva nuevamente a exigirle al ELN la liberación“.