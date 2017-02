Gobierno de Trump revela cuándo estará terminado el muro fronterizo

El muro fronterizo entre Estados Unidos y México debería estar terminado dentro de dos años, estimó el secretario estadounidense de Seguridad Interior, John Kelly.

El presidente Donald Trump firmó el 25 de enero un decreto que fija como objetivo “asegurar la frontera sur de Estados Unidos gracias a la construcción inmediata de un muro“.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 25, 2017