Hillary Clinton escribe un libro de ensayos

Hillary Clinton está dejando atrás su sorpresiva derrota electoral ante Donald Trump mediante la escritura de un libro de ensayos en el cual reflexiona sobre su vida, la dolorosa campaña de 2016 y el futuro.

La editorial Simon and Schuster dijo que el libro, aún sin título, será publicado en el próximo otoño boreal y que está inspirado en citas que la exsecretaria de Estado acuñó por décadas y que marcaron su vida.

Clinton, de 69 años, se ha prácticamente retirado de la vida pública desde que Trump ganó la elección presidencial en noviembre e hizo añicos su sueño de convertirse en la primera presidenta de la democracia más poderosa del planeta. Sin embargo, asistió a la investidura del nuevo presidente republicano en Washington DC junto a su marido, el expresidente Bill Clinton.

“Estas citas me han ayudado a celebrar los buenos tiempos, a reírme en los tiempos absurdos, a perseverar en los malos tiempos y a profundizar mi aprecio por todo lo que la vida tiene para ofrecernos“, dijo Clinton en un comunicado difundido por sus editores.

La demócrata Clinton es autora de otros cinco libros, el último “Decisiones difíciles” (Hard Choices) publicado en 2014, pero también “Living History” (sus memorias), “An Invitation to the White House: At Home with History” y “It Takes a Village“, todos con Simon and Schuster.

Ediciones extranjeras del nuevo libro serán publicadas en Australia, Gran Bretaña, Canadá e India, y también en forma de audiolibro.

Simon and Schuster dijo que había discutido por primera vez la colección de citas con Clinton en 1994, cuando era primera dama.

“Estamos encantados de que la secretaria Clinton finalmente piense que es la hora adecuada para compartir las palabras y pensamientos que la han nutrido y enriquecido, y definido las experiencias de su extraordinaria vida“, dijo la presidenta de la editorial, Carolyn Reidy.

Clinton no ha dado señales de lo que hará tras su sonora derrota, aunque uno de sus confidentes descarta que haga nuevamente campaña para ocupar un cargo público.

“Estoy con las personas reunidas a través del país esta noche defendiendo nuestros valores y nuestra Constitución. Esto no es lo que somos“, tuiteó el fin de semana mientras miles protestaban en todo el país contra el decreto de Trump que bloquea la entrada al país a refugiados y a inmigrantes de siete países musulmanes.