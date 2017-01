Trump se dedica a la Suprema Corte sin controlar controversia migratoria

Este lunes, el presidente Donald Trump decidió adelantar la preferencia para completar la Suprema Corte, en medio de una áspera controversia dentro y fuera de Estados Unidos a raíz de su nueva política sobre refugiados de países musulmanes.

El decreto firmado el viernes por el mandatario estadounidense, que pone un dramático freno a la aceptación de refugiados y de ciudadanos provenientes de siete países musulmanes, terminó por convertirse en un escándalo de alcance global que puso al mandatario contra las cuerdas.

Este lunes, Trump intentó retomar la iniciativa, y fiel a su estilo lo hizo a través de Twitter.

En una larga serie de mensajes, Trump dijo que los manifestantes eran los culpables del caos en los aeropuertos durante el fin de semana, que el mundo está lleno de “tipos malos” y que todo está marchando “bien y con muy pocos problemas“.

If the ban were announced with a one week notice, the "bad" would rush into our country during that week. A lot of bad "dudes" out there! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 30, 2017

De acuerdo con Trump, el secretario de Seguridad Interna, John Kelly, “dijo que todo está bien y con muy pocos problemas. ¡Hagamos que ESTADOS UNIDOS SEA SEGURO DE NUEVO!“.

Only 109 people out of 325,000 were detained and held for questioning. Big problems at airports were caused by Delta computer outage,….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 30, 2017

protesters and the tears of Senator Schumer. Secretary Kelly said that all is going well with very few problems. MAKE AMERICA SAFE AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 30, 2017

En otro mensaje Trump añadió que la implementación de chequeos más rígidos antes de permitir la entrada a refugiados “fue parte importante de la campaña. ¡Estudien el mundo!“.

There is nothing nice about searching for terrorists before they can enter our country. This was a big part of my campaign. Study the world! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 30, 2017

“¡Hay muchos tipos malos por todos lados!“, advirtió.

El decreto de Trump suspende por 120 días el ingreso de nuevos refugiados (ese plazo es indefinido para refugiados provenientes de Siria) y por 90 días para ciudadanos de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.