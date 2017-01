Starbucks y Airbnb responden con acciones a decreto antimigratorio de Trump

La cadena Starbucks y el sitio web Airbnb anunciaron acciones para apoyar a los afectados por el decreto del presidente Donald Trump, que suspende el ingreso de refugiados y musulmanes a Estados Unidos.

Starbucks planea contratar en los próximos cinco años a 10 mil refugiados en los 75 países en los que tiene presencia, mientras que Airbnb anunció que hospedara en forma gratuita a los afectados por el decreto.

“Les escribo hoy con una profunda preocupación, el corazón encogido y una decidida promesa“, dice el presidente la cadena estadounidense de café, Howard Schultz, en un correo dirigido a sus empleados.

“Vivimos tiempos sin precedentes, en los que somos testigos de que la consciencia de nuestro país y la promesa del sueño americano se ha puesto en duda“, agregó Schultz, quien apoya al Partido Demócrata.

El ejecutivo indicó que Starbucks está en contacto con los empleados afectados por el decreto presidencial que estableció restricciones severas para el ingreso a territorio estadounidense y “verificaciones extremas” contra ciudadanos de siete países musulmanes (Irak, Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen).

El grupo se comprometió a contratar a personas que huyen de guerras, persecuciones y la discriminación.

En Estados Unidos, Starbucks comenzará por reclutar a refugiados que han trabajado para el ejército estadounidense como, por ejemplo intérpretes, informó.

Por su parte, Airbnb propuso dar alojamiento gratuito a personas afectadas por el decreto.

“Airbnb proporciona un alojamiento gratuito a los refugiados y a toda persona prohibida para ingresar a Estados Unidos“, indicó en Twitter Brian Chesky, presidente de la empresa.

