¿Ovni o fenómeno natural? Extraña nube se forma en Michoacán

Los habitantes de Michoacán, en México, quedaron sorprendidos al observar una misteriosa formación nubosa en los cielos del estado el pasado 20 de enero.

La extraña nube de tono grisáceo, cuya inusual y gigantesca forma asombró a los testigos, fue captada en fotografías que más tarde se compartieron en redes sociales.

Según expertos, se trató de un raro fenómeno meteorológico conocido como “nube lenticular“, formado por corrientes de aire caliente y frío, que al chocar condensan las nubes.

Por otro lado, defensores de las teorías de conspiración descartaron la explicación y sugirieron que podría tratarse de un objeto volador no identificado (ovni) empleando algún tipo de “camuflaje” para pasar desapercibido.

Esta no es la primera vez que se registra un fenómeno como este. Personas de diversas partes del mundo han compartido fotografías de nubes con extrañas formas, algunas muy parecidas a platillos voladores.

An interesting #UFO #Cloud was hovering over #Hexham during #Sunset tonight! pic.twitter.com/zQUZ3kkMfU

— Michael Allan (@MRA_99) December 1, 2016