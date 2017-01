Joven surfero australiano comparte ola y foto con un tiburón

Chris Hasson comentó que estaba tomando fotos de su hijo Eden surfeando una ola en la playa Samurai de Port Stephens, a 180 kilómetros al norte de Sydney, Australia, cuando algo llamó su atención.

Descubrió que había fotografiado la cara de un tiburón cuando giraba justo debajo de la superficie y en la posible trayectoria de su hijo. “Vi la segunda foto y (pensé) no puede ser”, dijo Hasson a la AP. “Lo llamé rápidamente y silbé”.

“Él (Eden) vio una sombra en la ola y pensó que eran algas y sintió algo mientras pasaba por encima — la cuerda que llevaba al tobillo se le enganchó en algo — pero no pensó en nada de eso hasta que vio la foto”, resaltó Chris.

Pudo perder la vida

Eden dijo que está contento de no haber visto el tiburón hasta que estuvo a salvo en la arena y vio la instantánea. “Si lo hubiese visto en la ola, probablemente me habría puesto nervioso y me habría caído”.

Según el padre, expertos en escualos le han dicho que era un tiburón blanco joven de unos 2,5 metros de largo.

Sin embargo, el pasado miércoles volvió a surfear con con Eden y sus hermanos, de 12 y 5 años, para disfrutar de la última semana de vacaciones escolares de verano.

Con información: AP.